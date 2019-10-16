Региональное экспертное сообщество обсуждает очередной вояж по региону сопредседателей Минской группы ОБСЕ. На сей раз он начался с Еревана, где Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика принял министр иностранных дел Армении. Затем посредники отправились в оккупированный Карабах. И вот по итогам переговоров с верхушкой ханкендинского оккупационного режима (мандат посредников такие встречи предусматривает) сопредседатель от России Игорь Попов сделал заявление для прессы: «У нас была конструктивная беседа. Мы рассказали об итогах встречи в Нью-Йорке и представили свои подходы и видение по тем гуманитарным проблемам, которые обсуждались с президентом и премьером на Венском саммите, а затем на встрече в Москве. Речь идет, в частности, о журналистском обмене и о улучшении положения находящихся под арестом в Карабахе и Азербайджане лиц (выделено нами — Minval.az). Есть определенные идеи, и работа продолжается. Наша тройка недавно побывала в Женеве, встречалась с главой Комитета Красного креста Петером Маурером и имела с ним конструктивную беседу. В целом, этих вопросов мы коснулись в ходе встречи». Кроме того, Попов отметил, что в случае согласия глав МИД Армении и Азербайджана их следующая встреча состоится в Братиславе в рамках министериала ОБСЕ.

Конечно, фраза Попова «в Карабахе и Азербайджане» как минимум вызывает вопросы. Тем более что мировое сообщество, включая Россию, признает Карабах частью Азербайджана, так что это «и» как минимум требует разъяснений со стороны Москвы. Чья репутация и так изрядно подмочена после провокационного вояжа и заявлений небезызвестного Затулина. Но… намеренно вынесем подробный разбор этой фразы за скобки. Тем более что слова Попова даны в изложении СМИ Армении (других в оккупированном Ханкенди по понятным причинам нет), а за масс-медиа по ту сторону линии фронта водились и куда более грубые фальшивки. Важно другое: российский сопредседатель сообщил, что обсуждал в Ханкенди судьбу удерживаемых лиц, и есть серьезные основания полагать, что речь шла о «кельбаджарских заложниках» — гражданине России Дильгаме Аскерове и гражданине Азербайджана Шахбазе Гулиеве. Более того, некие «подвижки» в вопросе обмена военнопленными и заложниками не так давно анонсировал глава МИД России Сергей Лавров, сообщив, что «идет работа по обмену пленными». Обсуждение этого вопроса не отрицали и в Ереване.

Другой вопрос, удалось ли посредникам добиться здесь заметных «подвижек». Тем более что фраза Попова об «улучшении положения находящихся под арестом в Карабахе и Азербайджане лиц» оставляет простор для толкования — за ней может скрываться и освобождение, и улучшение условий содержания.

Тем более нет ясности, удалось ли им договориться об освобождении заложников с Арменией. Где тот же Никол Пашинян уже умудрился отметиться в вопросе «кельбаджарских заложников» очередной провокационной демагогией: «Мы что, должны возвратить Азербайджану двоих рамилей сафаровых?», «а вы спросили семей убитых» и т.д. К тому же положение у «народного премьера» весьма и весьма неустойчивое. Вслед за увольнением главы СНБ Артура Ванецяна он отправил в отставку еще и начальника своей личной охраны Григория Айрапетова — верный признак, что «народный премьер», растерявший свою популярность, всерьез опасается заговора против себя в спецслужбах, а эти спецслужбы кое-кто из числа верхушки террористической группировки «Сасна Црер» уже объявляет «российским троянским конем». Пойти на уступки в судьбе заложников Пашиняну и его команде может показаться слишком рискованным с внутриполитической точки зрения.

Только вот в чем дело. Визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион стартовал после того, как переговорный процесс по урегулированию конфликта между Азербайжаном и Арменией оказался по сути дела сорван после провокационной демагогии Никола Пашиняна в стиле «Карабах — это Армения, и точка!» На этом фоне посредникам уже недостаточно просто совершить по региону очередной «челночный визит», а затем выступить с обтекаемым заявлением с призывами к миру и сдержанности, адресованным всем и никому — им нужен яркий и выразительный жест, который бы подтвердил, что диалог по Карабаху «скорее жив, чем мертв». На вывод войск Армении из захваченных азербайджанских земель рассчитывать не приходится, а вот «подвижки» в судьбе заложников вполне могли показаться господам посредникам вполне решаемой задачей. Но если Попову, Шоферу, Висконти и Каспршику не удастся договориться об обмене, и дело ограничится «дополнительным визитом представителей Красного Креста», для реанимации переговорного процесса этого вряд ли будет достаточно. Со всеми вытекающими.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az