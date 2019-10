Нобелевскую премию мира 2019 года присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али. Об этом 11 октября сообщает нобелевский комитет.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.