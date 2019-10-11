Нобелевскую премию мира 2019 года присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али. Об этом 11 октября сообщает нобелевский комитет.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.

Премию присудили с формулировкой «за усилия в достижении мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу завершить пограничный конфликт с соседней Эритреей».

Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался с 1998 по 2000 годы и заключался в вопросе контроля над спорными пограничными территориями, его жертвами стали десятки тысяч человек.

Minval.az