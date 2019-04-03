Результаты муниципальных выборов создают определенные политические риски и для Турции, и для Азербайджана

Эксперты — с разной степенью достоверности и «вовлеченности» в тему— продолжают анализировать итоги завершившихся в Турции муниципальных выборов. Победителем по их итогам оказалась АКР Реджепа Тайипа Эрдогана — в целом по стране ее кандидаты набрали более 51% голосов. Явно набирают силу кемалисты из СНР — под их контролем мэрия Измира и еще нескольких крупных городов.

Но по совершенно понятным причинам в центре внимания журналистов и экспертов в Азербайджане оказались результаты выборов в вилайетах Карс и Игдыр.

Напомним: на пост главы муниципалитета в Игдыре от МНР претендовал Иса Яшар Тезель, этнический азербайджанец и активист «азербайджанского лобби» в Турции. В Карсе точно так же в фокусе внимания экспертов был Четин Назик, тоже кандидат от МНР. Более того, АКР Эрдогана в этих вилайетах, несмотря на наличие «своих» кандидатов, поддерживала именно выдвиженцев Партии националистического действия.

Однако по результатам выборов — с минимальным отрывом — победу одержали кандидаты от Партии мира и демократии: в Игдыре — Яшар Аккуш, в Карсе — Айхан Бильген. Что оказалось для многих в Азербайджане неприятным и обидным сюрпризом. Вопросов много. Каким теперь, с приходом «новых фигур», окажется будущее совместных проектов Азербайджана и Турции, прежде всего железных дорог Баку-Тбилиси-Карс и Игдыр-Нахчыван? Есть ли реальная опасность для этнических азербайджанцев в Карсе и Игдыре? Наконец, как победа новых кандидатов повлияет на такой вопрос, как возможное открытие армяно-турецкой границы?

Конечно, трудно не согласиться с теми, кто уверен: Азербайджану необходимо усилить работу с диаспорой, в том числе в такой стране, как Турция. Нужны и новые формы работы, и внимание к другим «целевым сегментам» аудитории, прежде всего к молодежи. Причем в центре внимания должны быть именно Карс и Игдыр, где, кстати говоря, в населении высок процент этнических азербайджанцев, в том числе и тех, чьи предки вынуждены были бежать из Армении в результате «этнических чисток». Словом, выводы из результатов выборов сделать надо, но вот впадать в панику тоже не стоит.

Прежде всего, окончательные итоги выборов все еще не до конца ясны. Разрыв между кандидатами минимальный. И АКР Реджепа Тайипа Эрдогана уже объявила, что будет настаивать на пересчете голосов в ряде регионов Турции. По понятным причинам, в фокусе внимания Стамбул и Анкара, где победу одержали кандидаты от СНР. Расклад сил в этих городах по понятным причинам имеет ключевое значение для Эрдогана. Но многие наблюдатели подчеркивают: не исключено, что голоса пересчитают и в Игдыре, а возможно, еще и в Карсе. Так что кто окажется в результате победителем, пока еще неясно.

Наконец, понятно и другое. Муниципалитеты в Турции обладают немалой реальной властью, но их полномочия строго и жестко ограничены. Так что вряд ли стоит говорить о серьезной угрозе совместным проектам Азербайджана и Турции. Эти проекты, в том числе, вернее, прежде всего железные дороги Баку-Тбилиси-Карс и Игдыр-Нахчыван, реализуются на таком уровне и с такой политической поддержкой, что у муниципальных властей вряд ли есть хотя бы теоретический шанс «затормозить» их реализацию. Более того, в том же Игдыре партия мира и демократии побеждала и на муниципальных выборах 2014 года, что не помешало реализации проекта Игдыр-Нахчыван. Тем более у местных муниципалитетов нет шансов повлиять на такой вопрос, как открытие границы Армении и Турции. Все это вне компетенции местных муниципальных властей. Тем более вне их подчинения находится деятельность силовых структур — армии, полиции и жандармерии.

Другое дело, что результаты выборов в Карсе и Игдыре создают серьезные политические риски на другом направлении. Нетрудно заметить, что поражение «азербайджанских» — в кавычках и без — кандидатов на выборах в этих регионах вызвало бурную радость в Армении. По версии местных экспертов, оказывается, Карс и Игдыр казались в составе Турции согласно русско-турецкому Московскому договору 1921 года, который в Армении именуют не иначе чем «нелегитимным» и истерично требуют от Москвы его пересмотра. В последние недели среди местного «болтающего класса» и так набирает популярность очередная бредовая идея: мол, Карский и Московский договоры заключались на 100 лет, теперь их срок истекает, и необходимо ставить вопрос об их пересмотре и возвращении, ну разумеется, к Севрскому договору, по которому шесть восточноанатолийских вилайетов превращались в «Западную Армению».

Здесь, конечно, уместно напомнить армянским экспертам, что за прошедшие 100 лет нынешние границы Турции подтверждены в десятках договоров и соглашений, начиная от Лозаннского и заканчивая Североатлантическим. Но намеренно оставим эту дискуссию в стороне. Важно другое: в ответ на итоги выборов в Ереване уже открыто строят планы захвата Карса и Игдыра с опорой на «курдский фактор» (PKK-ermeni isbirligi — факт общеизвестный). По ереванской версии, такая-сякая Турция «осуществляет репрессии в отношении курдов на Ближнем Востоке», в Карсе и Игдыре поняли, что их ждет, и теперь единственный способ предотвратить геноцид курдов — это «воссоединение Карса и Игдыра с Арменией». Причем всю «грязную работу» должна сделать Москва.

Официально РФ подобный бред не поддерживает. И внешне выстраивает с Турцией вполне доброжелательные отношения. Но в процесс бурной радости по поводу «неприятностей» Эрдогана в Карсе и Игдыре уже включился ереванский «Спутник». Ереванская «дочка» российского медиахолдинга возвещает: «На прошедших муниципальных выборах команда Эрдогана потеряла восток своей страны — исторические армянские города Ван, Карс, Игдир… А ведь это регион, где пересекаются интересы Турции, Ирана, Армении и Азербайджана. Ведь там же, именно неподалеку от того же Игдира, находится небольшой кусочек государственной границы, который соединяет Турцию с ее самым близким союзником, другом и побратимом – Азербайджаном». Сам по себе термин «исторические армянские города», особенно в сочетании с заголовком «Эрдоган проворонил главное — районы, граничащие с Арменией, и дорогу в Нахичевань» (орфография сохранена — Minval.az) уже дает изрядную пищу для размышлений. Редакционная политика «Спутника» и его региональных «дочек», как показал недавний громкий скандал в азербайджанской редакции этого агентства, определяется в Москве. Так что и бурная радость «Спутника» по поводу поражения АКР, и термины вроде «историческая Армения» и «армянские города» дают здесь изрядную пищу для размышлений. Особенно на фоне параллелей с технологиями «Русского мира».

Впрочем, тут уже нелишне в который уже раз вспомнить события конца семидесятых — начала восьмидесятых годов в Турции, когда по «горячим следам» военного переворота 1980 года в прессе замелькало название небольшого черноморского городка — Фатса. Здесь леворадикальной группировке «Девримчи сол» удалось провести своего кандидата на пост мэра. И как оказалось, не без внешней подсказки и поддержки здесь готовили ни много ни мало реализацию в Турции «афганского варианта». Как уже рассказывалось, «Девримчи Сол» планировала ни много ни мало поднять восстание в крупнейшем турецком черноморском порту — Самсуне, провозгласить здесь новоявленную «Демократическую Рабоче-Крестьянскую Турецкую Республику» с «временным революционным правительством» во главе и обратиться к СССР за «интернациональной помощью». Место будущей революции выбрали со знанием дела: близ Самсуна Понтийский горный хребет прорезает широкое ущелье, и по нему армия, высадившись в этом порту, может просто разрезать страну пополам и выйти к Анкаре, не встретив по пути серьезных оборонительных рубежей. Те планы так и остались планами, но нынешняя «мышиная возня» вокруг Игдыра и Карса уже не позволяет исключать подготовки этакого «можем повторить» с армянским акцентом». Конечно, Турция, в особенности современная — не та страна, где эти технологии могут иметь шансы на успех. Но опасности дестабилизации ситуации в регионах братской Турции, сопредельных с Азербайджаном и имеющих ключевое значение для нашей страны, как минимум не стоит недооценивать.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az