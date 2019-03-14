Ереванский «Спутник», освещая визит в Армению президента Грузии, весьма подробно рассказал о том, что уже в первый день визита главы государств Армении и Грузии — Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили — отобедали в одном из ереванских «аутентичных» заведений, где президент Грузии «приобщилась к традиционной армянской кухне». Среди блюд, которыми потчевали высокую гостью, оказалась, разумеется, долма, которую даже после провала в ЮНЕСКО Ереван продолжает упорно именовать «толмой», известное турецкое блюдо «имам баялди», которому еще даже не придумали армянского названия, ассорти из сыров (рецепты приготовления которых армяне заимствовали у турок и азербайджанцев) и, наконец, хумус.

Конечно, сам того не желая, ереванский «Спутник» нечаянно подбавил «армированного бетона» в репутацию Армении как страны любителей «кулинарного воровства». Однако важно другое: судя по всему, за столь пристальным вниманием к протокольным деталям и мелочным обсуждением, что гости ели, что пили и что в этом заведении преподнесли госпоже Зурабишвили в подарок, скрывается нежелание ереванского «Спутника» обсуждать политические итоги визита. Тем более что оказались они для Еревана явно невеселыми.

Возможно, итоги визита президента Грузии в Азербайджан и в Армению были в некотором смысле обречены на сравнение. В Баку Зурабишвили отправилась в то время, когда эксперты наперебой рассуждали о «сложностях» в отношениях Азербайджана и Грузии, но визит и переговоры подвели под этими рассуждениями жирную и убедительную черту: Баку и Тбилиси остаются близкими и братскими странами, здесь нацелены на дальнейшее сотрудничество, обсуждают совместные проекты и восстановление территориальной целостности своих стран.

Накануне визита Зурабишвили в Армению пессимистических прогнозов как бы не озвучивалось. Но именно переговоры и встречи президента Грузии в Ереване обозначили нешуточное «похолодание» между двумя странами. И дело даже не в том, что Саломе Зурабишвили не привезла в своем дипломатическом багаже заветных ключей от транспортных коридоров, на что, вероятнее всего, рассчитывали в Ереване самые отчаянные оптимисты.

Нет, конечно, внешне между Ереваном и Тбилиси все благополучно и благожелательно. В Армению госпожа Зурабишвили тоже прибыла с двухдневным официальным визитом. И в своих заявлениях явно не стремилась «играть на обострение», отвешивать Еревану политические оплеухи и даже затрагивать острые темы, такие, как спорные церкви. Представители Армении тоже стремятся «не заострять» внимания на болезненных проблемах. Но…

Как раз накануне визита госпожи Зурабишвили в Армению президент клуба «Динамо», действующего в оккупированном Сухуми, бойко делился с журналистами планами поездки «сборной Абхазии» на провокационный футбольный турнир «непризанных государств», который должен пройти в Ханкенди. В нем примут участие спортсмены из Сухуми, Цхинвали, Донецка, Луганска, конечно же, мифической «Западной Армении». И это не тот случай, когда футбол может быть вне политики. Тем более что представители оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди, регулярно наведываются в Сухуми и Цхинвали.

На совместной пресс-конференции Зурабишвили и Саркисян от резких заявлений воздержались. Президент Армении произнес: «Мы обсудили региональные конфликты, пути их урегулирования. Мы согласились, что существующие проблемы и конфликты не идентичны, следовательно, не идентичны и основы их урегулирования». Теоретически как бы высказал общую позицию. Но под эту расплывчатую формулировку можно подвести все что угодно — хотя бы то, что ни в Цхинвали, ни в Сухуми нет такой международной посреднической структуры, как Минская группа ОБСЕ, в Карабахе нет «миротворцев» и официального присутствия российских войск, наконец, в отличие от РФ, Армения не признала Карабах независимым государством. Но пока ереванские эксперты рассуждали о том, что Армен Саркисян, дескать, озвучил то, что должна была сказать Зурабишвили, тема получила продолжение. В ходе встречи со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном Саломе Зурабишвили заявила: «Как вы знаете, в Грузии есть два оккупированных территории и если мы говорим об интересах страны, для нас главным и единственным интересом является то, чтобы наш суверенитет и территориальная целостность были признаны, признаны не только словесно, но и фактически. С этой точки зрения очень печально, что из Нагорного Карабаха делегации приезжают в Абхазию и «Южной Осетии» и ставят вопрос, будто это — конфликты одного и того же типа и ищут какую-то симметрию, для нас это очень печально и болезненно. Мы думаем, что здесь нет такой доброжелательности, которая должна существовать в отношении нашей страны».

В переводе с дипломатического, президент Грузии жестко предупредила Ереван: не рассчитывайте спрятаться за «карабахцев». В Грузии считают неприемлемыми визиты представителей ханкендинского оккупационного режима в захваченные Россией Сухуми и Цхинвали, возлагают ответственность за эти визиты на официальный Ереван (более чем логично) и, самое главное, подчеркивают, что не видят в Армении той доброжелательности в отношении Грузии, которая должна тут существовать. И с изяществом профессионального дипломата «завернула» этот, пардон, увесистый политический «кирпич» в то самое заявление Саркисяна, которое должно было пролить бальзам на душу и на уши ереванской аудитории.

Строго говоря, заигрывание Еревана с оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали от имени своих ханкендинских марионеток — не единственный «фактор раскола» в отношениях Еревана и Тбилиси. У Грузии — весьма насыщенная и многогранная программа сотрудничества с Азербайджаном и Турцией (на что, кстати говоря, весьма нервно реагируют в Ереване). Как раз накануне визита Зурабишвили в Грузии объявили, что доля азербайджанского газа на грузинском рынке возрастет, а объемы закупок увеличатся. Свою роль играет и то, что Армения —послушный форпост России, а Грузия стремится в НАТО. Очередной конфуз произошел здесь уже практически во время визита Зурабишвили: Армения отказалась от участия в учениях НАТО в Грузии, куда армянских солдат в ходе своего недавнего визита в Ереван приглашал министр обороны Грузии.

Наконец, никуда не исчезли и «армяно-грузинские» проблемы. А это и активность армянских националистов в Джавахетии, которая заодно осложняет Грузии и отношения с Азербайджаном, и спорные церкви. Плюс ко всему у Грузии и Армении, ну, быть может, за вычетом автомобильного транзита, нет и заметной экономической повестки дня, прежде всего в силу того бедственного положения, в котором находится экономика Армении. Все это приводило к тому, что Тбилиси и Ереван сохраняли взаимную вежливость, но обе страны двигались по расходящимся курсам и все дальше отдалялись друг от друга, что уже вызывало отчетливые и не очень политкорректные аналогии с разводом по схеме «давай останемся друзьями», после которого бывшие супруги время от времени встречаются, пьют кофе, обсуждают новости и замечают, что у них по сути не осталось общих тем для разговора. Но вот открытая поддержка оккупации грузинских земель Россией, визиты и игры в дурно пахнущий «политический футбол» — такого в Тбилиси простить уже не могли даже теоретически.

Вряд ли в Ереване не понимали, что у Грузии, чья территория, как и у Азербайджана, находится под оккупацией, и у Армении, которая сама оккупирует территорию Азербайджана, и интересы, и позиции в отношении региональных конфликтов входят в жесткий клинч. Скорее тут рассчитывали, что в Тбилиси просто «проглотят обиду». Просчитались. И теперь Ереван стоит перед непростой дилеммой. Свернуть активность на антигрузинском треке и сделать так, чтобы Карабах отозвал «признание независимости» Сухуми и Цхинвали — рискованный шаг. Этого может не простить московское начальство. Продолжать прежнюю игру — тоже рискованно. Если Саломе Зурабишвили высказала эти обвинения вслух, это явный признак, что подобные игры Еревана не останутся без ответа со стороны Тбилиси. И вряд ли этот ответ ограничится предупреждением на словах. Так что соучастие в захвате чужой территории, даже в роли форпоста России, с каждым днем обходится Еревану все дороже.

Нурани, обозреватель

Minval.az