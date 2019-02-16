Получит ли она внешнеполитическое продолжение?

Можно ли в современном мире угодить за решетку за что-то такое, что очень трудно счесть преступлением? В соответствующих аккаунтах социальных сетей и на Интернет-форумах, где общаются между собой и туристы, и юристы, в топе тем — рассказы о законодательных курьезах. Так, к примеру, в штате Аляска запрещено напиваться и оставаться при этом в помещении, в Коннектикуте — продавать курсовые работы и рефераты, на Гавайях — устанавливать билборды за пределами 18 специально отведенных для этого мест.

Но бывают прецеденты, от которых уж точно не смешно. Российские СМИ, которые можно отнести к либеральным и оппозиционным, регулярно сообщают об арестах и судебных делах за «лайки» и «репосты» в Интернете и тому подобное. А теперь в политический и судебный лексикон рискует вернуться и такой термин, как «пантюркизм». По информации Idel.Реалии, то есть радио «Свобода» на татарском и башкирском языках, еще в начале февраля популярный российский Телеграм-канал «Незыгарь» сообщил, что до конца 2019 года во всех управлениях Службы экономической безопасности ЦА ФСБ планируется создание «турецких отделов». По сведениям «Незыгаря», «цель — нейтрализация работы турецких спецслужб по созданию единого тюркского государства. Турция окончательно стала центром исламского мира. Да и тесные связи Анкары с Киевом настораживают. Особенно в части крымской угрозы. В настоящее время идут обсуждения возможных конструкций».

В Интернет тут же была запущена другая версия: дескать, все дело исключительно в «межведомственных трениях». Еще один популярный Телеграм-канал под легкомысленным названием «Кремлевский безБашенник» тоже со ссылкой на источники в ФСБ проинформировал: оказывается, «одна из внутренних причин создания турецких отделов в службе СЭБ — это конфликт со Службой защиты конституционного строя и борьбе с терроризмом, в ее неэффективных действиях по организации работы на внешнем периметре, а именно — в самой Турции». Дело в том, что «вялые попытки покупки информации о боевиках, о каналах поставок оружия, центров медицинского восстановления боевиков последние два года оказываются провальными, даже при условии повышения оплаты за один лист информации формата А4 до 400 тысяч рублей». И как теперь уверяет «Кремлевский безБашенник», «поиск нужных фамилий и заинтересованных лиц, на самом деле, строится куда проще. В настоящее время в некоторых регионах России имеются люди, у которых есть нужные списки, которые можно обменять на небольшую помощь».

Только вот в чем дело. Эпицентр борьбы с терроризмом в России — это не тюркоязычное Поволжье, а Северный Кавказ, точнее, Дагестан. «Концы» его уходят тоже не в Турцию, где разбиваются с террористами весьма жестко, а совсем по другим адресам. Нелишне вспомнить, какие серьезные деньги и террористические технологии в кавказское джихадистское подполье в свое время закачала Армения, которая открыто оказывала покровительство ваххабитам на севере Азербайджана. Так что «Кремлевский безБашенник» просто пытается увести дискуссию в сторону. Тем более что уже очень скоро об «угрозе пантюркизма» весьма оперативно заговорил телеканал «Царьград». Его источники в ФСБ утечку «Незыгаря» опровергли, но в то же время признали: проблема есть. По версии «Царьграда», «в той или иной степени идеи пантюркизма проникли везде (в тюркоязычных регионах РФ — Minval.az), но на разных уровнях и в разном объёме. Многие говорят о том, что сильнее они прижились среди молодёжи в татарских элитах. Однако есть свои ростки и на Кавказе. В подавляющем большинстве это пока — просто рассуждения и изучение культуры и истории. В этом нет ничего плохого, но крайне важно, чтобы пантюркизм не возобладал над идеей общего дома с русским народом».

А вот тут надо бы поподробнее. Конечно, ситуация в Казани и Уфе никоим образом не напоминает ни страны Балтии в конце восьмидесятых—начале девяностых, ни Чечню в первые годы после распада СССР. Но канал «Царьград» попросту проговорился: судя по всему, в Кремле нарастает беспокойство в связи с возможным движением за реальную независимость тюркоязычных народов РФ. И дело не в активности Турции, которая не строит планов перекройки границ и не называет крушение Османской империи «крупнейшей геополитической катастрофой». Судя по всему, в Москве начали осознавать: прекрасную идею «общего дома с русским народом» в глазах граждан РФ неславянской национальности разрушила сама Москва.

Об этом пропагандистские каналы не очень любят говорить вслух, но в последние годы, как о том уже рассказывал Minval.az, Кремль взял курс на реальное вымывание «национально-федеративного» компонента из политической жизни. Дело не ограничивается тем, что полномочия регионов существенно урезаются. Москва планомерно сужает «национально-культурное» пространство. Сергей Брилев может, конечно, в своих «Вестях в субботу» передавать святочные рассказы про исламскую академию в Казани, но если при этом в школах татарский язык «сбивается» на уровень факультатива, то должного эффекта эти рассказики точно иметь не будут. Наконец, есть еще такой «проблемный» во всех смыслах регион, как аннексированный Крым. И регулярно приходящие оттуда новости об арестах крымских татар — и политических активистов, и ученых-гуманитариев, по стандартному обвинению в «экстремизме».

Примечательно и другое. Напомним: еще в сентябре, как об этом уже рассказывал Minval.az, в России озаботились работой с тюркоязычной молодежью страны. Начали проводить форумы, устраивать фестивали (правда, рабочим языком мероприятий был русский). Но во внутренних документах не особенно даже и скрывалось: Москва таким образом хочет снизить влияние Анкары и стать «центром притяжения» для тюркоязычных стран бывшего СССР. Но если тогда речь шла о «прянике», то теперь в дело пустили «кнут». А уж насколько «расширенно» в России будут трактовать этот самый «пантюркизм», можно догадаться. Есть опыт тех же репрессий тридцатых годов, где «пантюркизм» был самым распространенным обвинением. И уж точно — рвение конкретных офицеров спецслужб, которым захочется получить премию, «звездочку» на погоны и благодарность за раскрытие очередного «пантюркистского заговора». Где доказательством могут послужить даже фотографии из серии «мы на пляже в Анталье».

Но самое примечательное, что «география» этой самой борьбы с пантюркизмом, по планам российских «стратегов», опять не ограничивается пределами самой РФ. Телеканал «Царьград» открыто рассуждает о том, что «проблема усиления турецкого влияния в странах бывшего Советского Союза действительно существует, (перед спецслужбами поставлена) задача следить за ситуацией ставится ежегодно». То есть подтвердил, что «география озабоченности» не ограничивается границами самой России, а охватывает бывший СССР, точнее, его тюркоязычные государства.

Можно, конечно, поинтересоваться: как Россия намерена действовать здесь? Роскомнадзор будет блокировать доступ к сайту TRT для азербайджанских пользователей? Следственный комитет — возбуждать дела по обвинениям в «пантюркизме» против сети ресторанов «Анадолу»?

А если серьезно, то не остается сомнений: судя по всему, Москва и Анкара демонстрируют дружбу, президенты встречаются и проводят телефонные переговоры, но на самом деле интересы двух стран входят в жесткий клинч. Причем не только в Сирии. Турция не признает аннексию Крыма, она, несмотря на все взаимные реверансы с Москвой, член НАТО. И при этом независимое, демократическое и светское государство. И ее влияние растет опасными для Москвы темпами. Теперь здесь явно рассчитывают переломить тенденцию и взять реванш. Только вот…Вполне возможно, что в команде Путина искренне полагали: при помощи репрессий они успешно «задавят» ростки движения за независимость. Но на деле получили ситуацию, когда в «манифест восстания» превращается даже невиннейший букварь на татарском языке. А с таким послужным списком уж точно не стоит рассчитывать стать этаким «центром притяжения» для тюркоязычных государств бывшего СССР. Просто в Кремле, похоже, никак не могут уяснить, что события на постсоветском пространстве могут развиваться не по сценариям, написанным кремлевскими стратегами.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az