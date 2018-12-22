К каким последствиям приведет провал Армении в ОДКБ?

Армения получила очередную политическую пощечину. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генеральным секретарем ОДКБ. Это уже официальная новость, которую первым распространило агентство БелТА. Сам Станислав Зась, который сегодня занимает должность госсекретаря Совета безопасности Беларуси, уже рассказал, когда он вступит в должность генерального секретаря ОДКБ: «Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности», — отметил Зась.

Для Армении это не просто плохая новость, а самый настоящий политический провал. Во-первых, как уже напомнили представители ереванского «болтающего класса», Станислав Зась — выпускник Бакинского общевойскового командного училища. Во-вторых, у него тесные и дружеские связи с руководством Азербайджана, в том числе и с Президентом нашей страны, и с министром обороны, и с начальником Генштаба вооруженных сил. В-третьих, именно он был одним из инициаторов поставок Азербайджану белорусского вооружения, в том числе РСЗО «Полонез», и принимал самое деятельное участие в достижении договоренностей. А «Полонез» — оружие более чем серьезное. Армянские военные эксперты уже признают: эта РСЗО одним залпом накрывает восемь целей, ей ничего не стоит уничтожить прямо на земле, к примеру, армянский ЗРК С-300. При этом перехватить ракеты «Полонеза» ПВО не в состоянии. И самое главное, в Армении до последнего верили, что сохранят пост генсека за собой. Как раз накануне столь впечатляющих новостей из Минска в Ереване вполне официально заявляли, что вопрос кандидатуры на пост генсека ОДКБ еще не решен. Такое заявление, в частности, сделала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. «Все наши действия в рамках ОДКБ направлены на повышение эффективности структуры. Что касается вопроса генсека, то нужно зафиксировать, что по нему окончательное решение не принято», — цитировали ее информагентства. От вопроса, как армянская сторона относится к Станиславу Засю, Нагдалян предпочла не очень изящно увильнуть, заявив, что так как решение еще не принято, МИД не может давать оценку какой-либо кандидатуре.

Но теперь выясняется, что в Ереване слишком уж рьяно трактуют ситуацию в свою пользу. В странах ОДКБ не просто оглашают свою позицию — идет тот самый процесс согласования кандидатуры будущего генсека в рабочем порядке, что и было анонсировано после отмены саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге. Вернее, процесс этот уже подошел к своему логическому завершению. Кандидата от Беларуси с самого начала поддержал Казахстан, что вызвало в Армении весьма нервную реакцию. В поддержку Станислава Зася высказались в Душанбе и Бишкеке. По данным БелТА, поддерживают назначение кандидата от Беларуси и в России. То есть Станислава Зася поддержали все страны-члены ОДКБ, кроме самой Армении. Одно только это — уже оглушительный провал и не менее оглушительная «пощечина», помноженная на пять.

Плюс ко всему в Ереване не могут не замечать, какую роль в процессе назначения нового генсека ОДКБ сыграл Азербайджан. Напомним: Беларусь и Казахстан давно и весьма плодотворно сотрудничают с нашей страной. Таджикистан приглядывается к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс для экспорта алюминия и строит планы в отношении азербайджанских инвестиций. Большие планы и у Киргизии. России идти против солидарного мнения «тяжеловесов» ОДКБ как-то не с руки. Особенно теперь, когда на фоне санкций и международного давления ее популярность и привлекательность явно не на пике. Для Еревана это означает, что Азербайджан выигрывает политическую комбинацию на том поле, которое Армения имела все основания считать своим — наша страна в ОДКБ не входит.

И самое главное, в Ереване не могут не понимать, что всю проблему вокруг генсека ОДКБ, где Армению, мягко говоря, унижают на каждом шагу, с самого начала создала нынешняя правящая «команда», устроив судебную атаку на генсека этой организации, представителя Армении Юрия Хачатурова, не удосужившись отозвать его с поста. Такой «революционной атаки» Николу Пашиняну не могли простить даже теоретически.

Да тут еще Станислав Зась в беседе с БелТА заявил: «Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и встретиться с ним, министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать в том числе по этим проблемам». Затем напомнил, что в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом, и закончил: «Но я надеюсь, что все-таки будет достигнут консенсус и вопросы, которые сейчас стоят, будут сняты. Этот вариант будет самым лучшим и полезным для дела. Надо преодолеть эти разногласия и дальше запускать нормальную работу». То есть Армении, по сути дела, предъявлен ультиматум: или согласиться самой на кандидата от Беларуси и подписать дипломатическую капитуляцию, или Ереван партнеры по ОДКБ просто обойдут, как неприятное, но вполне преодолимое препятствие. Варианта, который позволял бы Пашиняну в этой ситуации даже не «сохранить лицо», а просто минимизировать ущерб просто не просматривается. Со всеми, как говорится, вытекающими.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az