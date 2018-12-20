Добьется ли Москва от Пашиняна закрытия американской лаборатории?

В девяностые годы, когда в Ереване личный дизельный или бензиновый движок значил примерно то же самое, что сегодня — «Бентли» или «Порш», а электроэнергию включали на пару часов в день, большим счастьем считалось заполучить и кусочек «гуманитарной помощи». К зарубежным спонсорам взывали все. Не стал исключением и один ереванский НИИ, составивший слезное воззвание: света нет, денег нет, замерзаем, и главное, в нашем виварии умирают от голода и холода лабораторные крысы…Гуманитарная помощь действительно прибыла. Но, к вящему возмущению ереванских просителей, значительную ее часть составлял крысиный корм…

Теперь «лабораторные проблемы», помноженные на доступ, точнее, на мечты о «забугорной» помощи, вновь в центре внимания армянского «болтающего класса». Россия открыто давит на свой «форпост», требуя закрыть действующую в Армении американскую биолабораторию. Чему отчаянно сопротивляется Никол Пашинян.

Напомним: глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», сообщил, что Армения и Россия готовят новое соглашение о сотрудничестве, гарантирующее отсутствие на биолабораториях в Армении иностранных военных. Более того, глава МИД РФ добавил: несмотря на то, что Грузия и Армения открыли доступ в лаборатории для российских дипломатов, там должны проводить проверки специалисты, а не представители госведомств.

В Ереване заявление главы российской дипломатии вызвало шок. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил журналистам: новое правительство Армении не обсуждало с Россией вопрос отсутствия в биолабораториях в Армении иностранных военных. «Я могу сказать, что раньше подобное соглашение обсуждалось с армянскими властями. При нашем правительстве мы никогда по этой теме с российскими коллегами не обсуждали этого», — сказал Пашинян. Что касается заявления Лаврова о подготовке подобного документа, Пашинян сказал, что нужно подробнее уточнить у главы МИД России, о чем именно идет речь. «В переводе»: глава правительства Армении оказался не в курсе по поводу подготовки документа, о котором говорил Лавров. Ереванская аудитория уже была готова поверить, но тут обедню Николу Воваевичу испортил посол РФ в Армении Сергей Копыркин, который на своей пресс-конференции подтвердил: «По моему впечатлению, по имеющей у меня информации, с армянской стороной ведется довольно конструктивный диалог. То есть, есть взаимопонимание в этих вопросах, и я не исключаю, что на каком-то этапе мы достигнем общего взаимопонимания и договоренности».

Здесь, конечно, самое время задать вопрос: что происходит? Копыркин прикрывает своего шефа и тоже выдает желаемое за действительное? Пашинян чист перед народом и никаких закулисных переговоров с Россией по поводу биолабораторий не ведет? Или…в его команде просто не в курсе, чем заняты ереванские же ведомства? А может, простите за неудобное предположение, делают вид, что не в курсе, прекрасно понимая, что Москве деятельность американских биолабораторий не нравится, а перечить ей у Еревана не получится?

А это «допуск» не такой уж фантастический, как кажется. Достаточно вспомнить июль 2018 года. Тогда Никол Пашинян, едва водворившись в кресло премьер-министра, поторопился заявить, что он не будет вести переговоров с Азербайджаном «от имени Нагорного Карабаха». А вскоре в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе прошли переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении — Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Продлились они четыре часа, и министры договорились продолжить диалог в существующем формате. А в Ереване эту встречу назвали… «ознакомительной». Чем вызвали целый шквал язвительных вопросов: четыре часа министра иностранных дел Армении вводили в курс дела? Или в Армении внешняя политика строится по принципу «Никол Воваевич в лес, Зограб Грачевич по дрова», и пока «народный премьер» уходит в отрыв от реальности, МИД ведет переговоры в прежнем формате? И как к этому относится Пашинян — он действительно не в курсе, чем занят Мнацаканян, или же предпочитает «делать вид», чтобы не признаваться в собственном провале? И теперь на фоне июльского опыта уже не получится не задать вопрос: может, и сегодня, пока Никол и его команда с упоением рассуждают о «правосубъектности», в ведомствах, особенно тех, которые укомплектованы профессионалами, а не политическими выдвиженцами, назначенными «путем скандирования на площади», ведут переговоры с Москвой о российском контроле как минимум над биолабораториями, как максимум — над всей внешней политикой Армении?

МИД Армении попытался изобрести выход в стиле «и волки (вернее, медведи) сыты, и овцы целы». Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила изданию «Aysor.am»: «Речь идет о лабораториях Армении, обеспечивающих повышение санитарно-эпидемиологического контроля, где работают исключительно армянские специалисты. В случае с Арменией нет речи о военном присутствии».

Но тут в Москве «ударили кулаком по столу». Такой «игры на два фронта» своему форпосту здесь не могли простить даже теоретически. С весьма жестким предупреждением в адрес Еревана выступил замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Сначала он вступил в заочную полемику с Джоном Бостоном: «На фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в стране вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным». Старательно насыпал ереванцам соль на «исторические» раны. По версии Карасина, Болтон оскорбительно назвал исторический опыт армянского народа «историческими клише», а также велел Армении покупать американское оружие и как можно скорее присоединиться к антииранским санкциям. «Если такова публичная сторона американо-армянских отношений, то можно лишь представить, какое «выкручивание рук» происходит за кулисами, — отметил Карасин. — Рассчитываем, что нынешнее руководство Армении, получившее на парламентских выборах необходимый мандат, найдет в себе мужество противостоять неприкрытому внешнему шантажу и давлению, будет отстаивать суверенное право самостоятельно принимать решения, сообразуясь с национальными интересами».

Тут уже занервничали в Ереване. Публично «глотать» полученный от Москвы подзатыльник не хотелось. Анна Нагдалян заявила РИА «Новости»: «Хотели бы напомнить, что мы не раз отмечали, что Армения последовательно строит свои отношения с другими странами на основе принципа суверенного равенства. Мы не выстраиваем связи с одной страной в ущерб отношениям с другой». Затем поторопилась успокоить и московских читателей: «Лаборатории являются гражданскими, там работают армянские специалисты, и в случае с Арменией задачи военного присутствия нет. Одновременно, должна сказать, что Армения не ведет переговоров о размещении на территории страны военных из третьих стран», — цитирует ее РИА «Новости».

Понятно, что речь идет не о лабораториях и не о присутствии (или отсутствии) там американских военных или российских надзирающих специалистов. Предметом пикировки является «свобода маневра» для Еревана, которую Москва намерена «сжать» до предела. Понятно, что Николу Пашиняну не очень хочется на это соглашаться. К тому же команда Пашиняна, чьи представители во время «шашлычной революции» и накануне выборов наговорили с три короба, вернее, «с три рюкзака» насчет «диверсификации армянской внешней политики», «восстановления правосубъектности Армении» и т.д., явно не желает сворачивать даже те куцые программы сотрудничества с Западом, которые действовали во времена Сержа Саргсяна.

Но и Москва не намерена отступать. Более того, уже не кажется случайным совпадением, что как раз в эти дни российские политологи, включая Модеста Колерова, начали озвучивать вопросы, а нужна ли РФ база в Армении. Понятное дело, что Кремль не намерен всерьез сворачивать военное присутствие в Армении. Но вот припугнуть свой «форпост», дать понять заигравшемуся в «правосубъектность» Еревану, что Россия действительном может уйти и оставить Армению наедине с соседями, которым есть что ей предъявить, и тем самым добиться от нее послушания — такой сценарий выглядит куда более логичным. Что же до «западной» риторики Пашиняна — вряд ли Москву так уж заботит его судьба. К тому же ереванский политический бомонд обсуждает очередную внутриполитическую новость: из РПА выходят сторонники Карена Карапетяна, который занимал важный пост в иерархии «Газпрома», а затем некоторое время был главой правительства Армении. Судя по многим косвенным признакам, Москва готовила на пост главы правительства Армении именно его, и сегодня господин Карапетян может получить второй шанс. Во всяком случае, несмотря на громкие заявления, дипломатические перепалки и т.д., у Никола Воваевича, несмотря на громкие декларации, нет даже теоретических шансов всерьез противостоять диктату Москвы. А это значит, что геополитический статус Армении как форпоста РФ не изменится — вне зависимости от того, кто в Ереване будет, пардон, исполнять роль «зитц-премьера».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az