Частью какого сценария являются российские военные игры на Каспийском море?

Российские СМИ продолжают уделять первостепенное внимание военным новостям. А ведомство Сергея Шойгу — эти самые новости в избытке поставлять. В том числе и с тегом «Каспийское море», где, похоже, назревает нешуточный «морской бой».

Российская Каспийская флотилия обживается на новой базе — в городке Каспийск в Дагестане, вплотную к азербайджанским границам. Как радостно сообщает уже не армейский медиахолдинг «Звезда», а вполне себе гражданская «Российская газета», корветы Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», вернулись из Средиземного моря в Астрахань. Выйдя из порта Тартус в Сирии они через пролив Босфор совершили переход в Черное море, а потом по Волго-Донскому каналу на военно-морскую базу. Как подчеркивает газета, «после стоянки в Астрахани корветы совершат переход к постоянному месту базирования в Каспийск, где строится новая военно-морская база». Примерно неделю назад глава минобороны РФ лично пообещал, что к концу года обустройство Каспийской бухты будет завершено, что сократит время выхода кораблей Каспийской флотилии в море.

Но самое главное, симоньяновский телеканал RT наконец проговорился, чем вызван переезд КФл из Астрахани в Каспийск: «До распада СССР основной пункт базирования Каспийской флотилии дислоцировался в Баку. В столице Азербайджанской ССР была построена удобная защищённая от волн и штормов гавань. Расположение базы позволяло КФл выдвигаться в оперативный район в кратчайшие сроки». Потом СССР распался, Россия получила 75% кораблей (просто «перетянув» себе доли Казахстана и Туркменистана, но об этом RT уже не заикается), но сохранить за собой базу в Баку уже не смогла. Да и вряд ли это было возможным после того, как КФл «отличилась» во время карательной акции советской армии в ночь на 20 января 1990 года. Из удобной Бакинской бухты пришлось уходить. Большая часть кораблей стояла в Астрахани, откуда, как теперь признают специалисты, даже не всегда могла в случае необходимости выйти в море, некоторые суда базировались в торговом порту Махачкалы. Выбирать и обустраивать новую базу не спешили —пребывали в полной уверенности, что уже очень скоро КФл вернется в Баку на правах хозяев.

Теперь же, судя по всему, в России убедились: на реализацию планов «возвращения в Баку» лучше не надеяться. И приступили к обустройству новой базы — в дагестанском Каспийске. Там и кораблям удобнее, и присутствие в неспокойном Дагестане новой порции «силовиков» не помешает. Такое вот неожиданное подтверждение, что независимость Азербайджана — это всерьез и надолго.

Но вместе с тем РФ не просто перебазирует флотилию — она еще и существенно наращивает на Каспии свою боевую мощь. И вот тут уже не получится не спросить: против кого? Против НАТО? Безусловно, натовские военные учения вблизи российской территории не на шутку беспокоят и Кремль, и Смоленскую площадь, и Арбатский военный округ. В частности, по этому поводу весьма нервно высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море, — возмущался Сергей Викторович в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro. — Но они этого хотят, и им в этом активно потакают». Того, что этот договор никоим образом не предусматривал ни аннексии Крыма, ни строительства Керченского моста, «начальник Смоленской площади» предпочел умолчать. Зато обвинил НАТО в провокационных действиях у российских границ, к чему отнес и накопление вооружений, и модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе (!) —оказывается, к ужасу российского министра, «с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы». Только вот, в отличие от Балтийского, Азовского и Черного морей, Каспий — водоем закрытый, попасть сюда извне можно разве что по российским рекам Дону и Волге, а появление на Каспии иностранных ВМС не допускают заключенные в Актау соглашения.

Между тем еще в конце «нулевых» газета «Коммерсантъ» обнародовала текст тогда еще находившейся на стадии финальных обсуждений «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года». Где, в числе прочего, отмечалось: «Внимание международной политики будет сосредоточено на обладании доступом к источникам энергоресурсов, в том числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии».

К этому моменту аннексии Крыма еще не наступило. Но уже позади был первый киевский Майдан, после которого РФ впервые использовала поставки энергоносителей в Европу в качестве средства политического давления. А в августе 2008 года Кремль развязал против Грузии войну, в которой «трубопроводный подтекст» был виден невооруженным глазом. Другое дело, что для подобных игр нужен статус монополиста. А значит, контроль над значительной частью ценных ресурсов, прежде всего месторождений нефти и газа. В том числе и по принципу, который точнее многих формулируют вокзальные «наперсточники»: «Было ваше — стало наше». При этом и Арктика, и Каспий — это нефтеносный и, главное, по крайней мере на момент подписания этой самой доктрины спорный шельф. Сегодня уже подписаны и соглашения по разделу шельфа Баренцева моря с Норвегией в Киркенесе, и каспийские — в Актау, но вот насколько скрупулезно Москва будет их соблюдать — большой вопрос.

Так или иначе, нельзя не заметить, что накачивать «военные мускулы» в Арктике и на Каспии, в полном соответствии с обнародованной «Коммерсантом» доктриной, начала одновременно.

Однако российские военные игры в высоких широтах наталкиваются на растущее сопротивление со стороны НАТО. Пока СМИ РФ зубоскалили по поводу военнослужащих из Нидерландов, которых перебросили на учения в Норвегию без зимнего обмундирования, или британцев, столкнувшихся на морозе с бытовыми проблемами, с 25 октября по 7 ноября в Норвегии пройдут учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). Их уже назвали самыми крупными из тех, что проходят у границ РФ, с 1991 года. В них задействуют около 50 тысяч военных из 30 стран — участниц альянса и партнеров. Более того, к вящему ужасу Москвы, в предстоящих учениях примут участие военнослужащие из не входящих в НАТО Финляндии и Швеции. Защищать от российской агрессии собираются и Исландию — ключевую точку для контроля над трансатлантическими коммуникациями. США направляют на учения свой авианосец «Гарри Труман». На его борту уже побывал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. НАТО направляет РФ недвусмысленный «месседж»: здесь не испугались российской «игры мускулами» в Арктике и готовы ей противостоять.

На Каспии столь впечатляющей «войны учений» не заметно. Но каспийские углеводороды — и азербайджанские суперпроекты уровня нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южного газового коридора — уже рассматриваются как важный элемент обеспечения энергетической безопасности Европы. Азербайджанские моряки уже принимают участие в натовских учениях. И какие планы существуют у НАТО на «день М», можно только гадать. Во всяком случае, как показывает активность альянса в Арктике, предоставлять России «карт-бланш» здесь не намерены. И да, вряд ли это касается только Арктики, «сопряженной» с Каспием в одном и том же сценарии войны за ресурсы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az