Сотрудники прокуратуры Франкфурта провели обыски в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме

и на заводе комплектующих в Кайзерслаутене. Согласно сообщению Reuters, компании угрожает принудительный отзыв 100 000 машин из-за подозрений в мошенничестве с дизелями.

В Opel отрицают все обвинения.

Обыски в Opel стали следствием разразившегося несколько лет назад «дизельного скандала»: после изучения ситуации в концерне Volkswagen немецкие правоохранительные органы начали повальные расследования в адрес прочих производителей.

Власти Германии обвиняли Opel в применении устройств, занижающих показатели двигателей при тестах на объем вредных выбросов еще в 2015 году. Тогда речь шла об обнаружении четырех таких устройств, а в апреле нынешнего года власти наткнулись на пятое. Нынешние обыски связаны с продолжением расследования.

Представители прокуратуры утверждают, что потребуют отзыва около 100 000 автомобилей. В

списке автомобилей, подлежащих отзыва значатся модели Cascada, Isignia и Zafira. При этом упоминается о том, что около 22 000 отозваны производителем в добровольном порядке.

Minval.az