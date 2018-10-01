Иран работает с партнерами над созданием двусторонних механизмов по торговле нефтью для обхода санкций США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Мы ведем переговоры со всеми нашими партнерами по созданию двусторонних механизмов — с теми, кто являются нашими нефтяными партнерами и с остальными. Мы знаем, что у нас есть хороший опыт в связи с предыдущими раундами санкций до СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — ред.). Мы знаем, как такие двусторонние договоренности могут работать. Теперь мы вновь ведем переговоры, и я уверен, что мы сможем это разрешить», — отметил собеседник агентства.

Заместитель министра иностранных дел Ирана пояснил, что существуют «различные идеи на счет того, как сделать так, чтобы экспорт нефти Ираном мог быть продолжен».

«Во-первых, мы должны разобраться с платежной системой. Существуют разные пути для проведения платежей. С некоторыми нашими импортерами (нефти), партнерами мы пришли к двусторонним договоренностям по продаже нефти и получения за это денег. С некоторыми мы ожидаем создания европейцами Механизма специального назначения (Special purpose vehicle, SPV), поскольку, как я сказал, SPV может быть также использован третьими странами, не европейскими», — пояснил Аракчи.

Дипломат уверен, что Тегеран «сможет разрешить эту проблему (санкций США — ред.) либо за счет двусторонних механизмов, либо же за счет европейского механизма».

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