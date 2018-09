Специальный прокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы, интересовался взаимоотношениями между президентом США Дональдом Трампом и семьей главы холдинга Crocus Group Араза Агаларова.

Как передает ТАСС, об этом заявил в интервью газете The Wall Street Journal британский публицист Роб Голдстоун, участвовавший в июне 2016 года во встрече в Trump Tower с участием сына американского лидера Дональда Трампа-младшего и вице-президента Crocus Group Ираклия Кавеладзе.

Интервью было опубликовано в преддверии выхода во вторник книги Голдстоуна, в которой он собрал свои воспоминания об участии в расследовании Мюллера. Она носит название Pop Stars, Pageants and Presidents: How an Email Trumped My Life.

Голдстоун, который работал на семью российского бизнесмена и в июне 2016 года предположительно общался с Дональдом Трампом от их имени, в марте в течение восьми часов общался со следователями из команды Мюллера, а несколько недель спустя дал показания перед присяжными по делу о приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы.

Как утверждал Голдстоун в своем интервью, спецпрокурор США также задал ему вопросы о поездке Трампа в Россию в 2013 году на конкурс «Мисс Вселенная», который спонсировал Агаларов. «Они [следователи из команды спецпрокурора Мюллера] хотели знать, какими были отношения [семьи Агаларова] с семьей Трампа, а также с правительством Российской Федерации, включая Кремль», — приводит издание его слова.

По словам, Голдстоуна, особое внимание следователей Роберта Мюллера привлекла встреча в Trump Tower, и они даже «попросили нарисовать стол, за которым она проходила».

21 сентября интернет-издание BuzzFeed опубликовало информацию о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер заинтересовался денежными переводами между Аразом Агаларовым и вице-президентом Crocus Group Ираклием Кавеладзе, являющимся гражданином США.

Расследование, проводимое Мюллером, касается в том числе состоявшейся в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower встречи Трампа-младшего с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой. Сын президента ранее признал, что согласился на встречу, так как рассчитывал получить от адвоката некий компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая являлась главным соперником Дональда Трампа в ходе президентской гонки в США.

По данным телеканала CNN, во встрече принимали участие восемь человек. Помимо Трампа-младшего и Весельницкой, на ней также присутствовали советник президента и его зять Джаред Кушнер, теперь уже бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, Роб Голдстоун, который устроил встречу и присутствовал на ней, и еще три человека. Согласно информации CNN, это лоббист Ринат Ахметшин, который имеет американское и российское гражданство, вице-президент российского холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе, являющийся гражданином США, а также переводчик Анатолий Самочернов.

Политические оппоненты главы Белого дома утверждают, что встреча является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и РФ. При этом, выступая ранее с показаниями в Конгрессе США, Трамп-младший заявил, что его отец не знал заранее о готовившейся встрече. Сам Трамп это также подтверждал, заявляя, что он не давал согласия на проведение встречи, так как не был о ней осведомлен.

Президент также неоднократно отрицал утверждения о якобы имевшем место сговоре между его помощниками и Россией в ходе выборов 2016 года в США.

