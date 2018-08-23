Американский журнал Time анонсировал обложку с карикатурой, на которой изображен тонущий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что этот номер является продолжением серии, посвященной непогоде в Овальном кабинете Белого дома. Первая обложка с карикатурой из этой подборки, изображающая ветреную и дождливую погоду над столом президента, вышла 27 февраля 2017 года. Второй рисунок с усиливающимся штормом стал обложкой номера от 23 апреля 2018-го. 3 сентября на передовице Time будет изображена полностью затопленная комната. В спасающейся от потопа фигуре угадывается глава государства.

TIME’s new cover: Trump is in trouble. Here’s how much worse it could get https://t.co/IgjeHWr2cD pic.twitter.com/hnUc7Njbxu — TIME (@TIME) 23 августа 2018 г.

Все обложки созданы сотрудником Time Тимом О’Брайеном (Tim O’Brien). В этой серии он пытается продемонстрировать проблемы, встающие перед Трампом. Новая карикатура намекает на множество «тревожных» событий, которые произошли с президентом в последнее время, сообщается в редакционной статье. Одно из них — признание адвоката Трампа Майкла Коэна (Michael Cohen) в выплатах неким двум женщинам за молчание о связях с главой государства.

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