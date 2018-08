Американский журнал Time анонсировал обложку с карикатурой, на которой изображен тонущий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что этот номер является продолжением серии, посвященной непогоде в Овальном кабинете Белого дома. Первая обложка с карикатурой из этой подборки, изображающая ветреную и дождливую погоду над столом президента, вышла 27 февраля 2017 года. Второй рисунок с усиливающимся штормом стал обложкой номера от 23 апреля 2018-го. 3 сентября на передовице Time будет изображена полностью затопленная комната. В спасающейся от потопа фигуре угадывается глава государства.

TIME’s new cover: Trump is in trouble. Here’s how much worse it could get https://t.co/IgjeHWr2cD pic.twitter.com/hnUc7Njbxu

— TIME (@TIME) 23 августа 2018 г.