Примерно 124 биржи попадают под запрет на свою деятельность. Китай активно борется и душит весь криптовалютный бизнес в разных его проявлениях.

Примечательно, что указанные бирже в своём большинстве не являются китайскими. Это зарубежные криптовалютные компании, которые открыли свой бизнес в Китае. Все эти площадки работали на территории страны и пользовались зарубежными IP-адресами. То есть, потенциально их можно было использовать для отмывания денег или их вывод за рубеж. Таким образом, мог происходить отток капитала. Да и то, что вопреки уже давно существующим рестрикциям, эти компании работали до сих пор – говорит о том, что борьба с махинациями и другими явлениями была не настолько эффективной, сообщает РБК.

Служба контроля продолжит мониторить Интернет-пространство и блокировать доступ к подобным веб-сайтам.

Minval.az