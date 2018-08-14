Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание Конвенции о статусе Каспийского моря, назвав ее историческим документом, который поможет странам региона в урегулировании давних споров.

Как передает ТАСС, об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник в СМИ.

«Генеральный секретарь приветствует подписание Конвенции о статусе Каспийского моря Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном, — отмечается в заявлении. — Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое необходимо для поддержания международного мира и безопасности».

Гутерриш считает, что Конвенция «станет бесценным инструментом для урегулирования широкого спектра давних проблем между прибрежными государствами Каспийского моря, а также значительным шагом к снятию региональной напряженности».

Глава ООН поздравил все пять государств с данным «историческим достижением регионального сотрудничества и многосторонних переговоров».

По итогам заседания пятого Каспийского саммита в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписалиКонвенцию о статусе Каспийского моря. Работа над документом шла с 1996 года, а проект документа был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

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