Американский актер Джим Керри опубликовал в своем твиттере карикатуру, высмеивающую планы президента США Дональда Трампа по созданию космических войск.

Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9

— Jim Carrey (@JimCarrey) 10 августа 2018 г.