Американский актер Джим Керри опубликовал в своем твиттере карикатуру, высмеивающую планы президента США Дональда Трампа по созданию космических войск.

Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9 — Jim Carrey (@JimCarrey) 10 августа 2018 г.



«Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед за пределы глупости!» — написал он.

Ранее Джим Керри нарисовал президента США Дональда Трампа, избивающего маленького ребенка на обложке журнала Time — так он отреагировал на настоящую обложку издания, на которую был помещен коллаж из фотографий Трампа и плачущей маленькой мексиканки.

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