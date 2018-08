Международная команда ученых выяснила, что даже при соблюдении условий Парижского соглашения по климату, средняя температура Земли окажется выше на 4-5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По мнению исследователей, существует высокий риск, что Земля в любом случае станет «теплицей» и многие регионы станут непригодными для обитания, сообщает издание EurekAlert!.

В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, специалисты пишут, что выбросы парниковых газов не являются единственным фактором, влияющим на глобальный климат.

Вызванное человеком потепление спровоцирует другие нежелательные процессы, которые по принципу обратной связи могут способствовать дальнейшему разогреванию атмосферы. Это может произойти даже в том случае, если выбросы парниковых газов прекратятся.

К таким процессам ученые относят таяние вечной мерзлоты, подъем метана со дна океана, уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода, рост интенсивности бактериального дыхания, сокращение лесных массивов в бассейне реки Амазонки, а также уменьшение площади льдов в Арктике и Антарктике.

Под влиянием увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере произойдет быстрая цепная реакция, с которой человечество ничего не сможет сделать.

Для того чтобы избежать сценарий Земли-парника, необходимо не только уменьшить выбросы газов, но и создать естественные резервуары для хранения углерода через лесопосадки, сохранение почв и биоразнообразия, а также развитие новых технологий для поглощения углекислого газа из атмосферы.

Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 градуса. Глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря.

Согласно расчетам, в случае сохранения тенденции к потеплению к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.

Minval.az