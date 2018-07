Компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси. Прототип, получивший рабочее название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), был представлен на авиасалоне «Фарнборо», проходящем в Великобритании.

Как говорится в сообщении компании, летающий аппарат сможет перевозить 4-5 человек на расстояние до 500 миль (800 км) со скоростью до 250 миль в час (400 км/ч). У него будет шесть пропеллеров, четыре из которых могут убираться в крыло для снижения шума, и возможность вертикального взлета и посадки.

От конкурентов, указала компания, EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.

В серийное производство летающее такси планируется запустить в начале 2020-х годов. Предусматривается возможность создания как гражданской, так и военной модификаций EVTOL.

Minval.az