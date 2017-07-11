Современная Болгария – страна с тысячелетней историей. В древности эта историческая и географическая область на востоке Балкан называлась Фракией и была местом притяжения как завоевателей, так и народов-переселенцев. Одни вторгались в эти плодородные земли с огнем и мечом, неся смерть и разрушения, другие же прибывали мирно и оседали в этих гостеприимных краях навсегда. Там находили убежище те, кто спасался от гнева властителей судеб и преследования клерикалов.

Испокон веков на Балканском полуострове властвовали фракийцы, греки и римляне. Затем им на смену пришли гунны, племена германских варваров, славяне, тюрки-булгары. От имени последних и произошло современное название этой очаровательной славянской страны Болгарии

Естественно, что все перипетии нелегкой истории болгар нашли свое отражение в фольклоре. Хотя народное творчество этого народа во многом сходно с фольклором других славянских народов, в богатейшей кладези болгарского наследия немало самобытного. В частности, речь идет о заклинании против ерменок – армянок, которых древние болгары отождествляли со злыми духами, демонами, наносящими порчу, мучившими и причинявшими смерть роженицам, новорожденным младенцам и их матерям.

Представляем вниманию читателей Minval.az уникальный фрагмент из статьи крупного историка литературы, заслуженного профессора Петербургского университета, академика Александра Николаевича Веселовского «Молитва св. Сисиния и Верзилово коло», опубликованной в Журнале Министерства Народного Просвещения в мае 1895 года. В процессе изучения старинного балканского фольклора российский ученый почерпнул эти ценные сведения из собрания профессора Софийского университета Димитра Матова (1864 – 1896).

Заговор против ерменок-армянок читали в течение трех дней. Чтению сопутствовал обряд изгнания демонов – армянок. Если же родильная горячка роженицы не отступала, то звали армянского попа, чтобы тот отчитал болезнь.

Согласно преданию, демонических ерменок – армянок девять сестер: «Шли девять сестер Ерменки: Первая – куца, Вторая – слепа, Третья – нема, Четвертая – глуха, Пятая – зубата, Шестая – носата, Седьмая – горбата, Восьмая – кривовата (кривошея), Девятая – кривоуста; Шли через воду студеную, через гору зеленую, через поле широкое и придавили Стояну (болгарское женское имя – прим. авторов). Стояна кричать и вопить. Взвалили ей мраморный камень на грудь, помутили ей очи, покривили ей рот, оглушили уши, искривили ноги, вывернули руки».

Далее в заговоре говорится, как вспомоществовавшие при родах отгоняли демониц: «Побегите, побежимте, прогоним злых: пусть идут в пустую гору Талилейскую, где петух не поет, где птица не щебечет, где огонь не горит, где человек не ходит; пусть они убегут на Черное море, на Белое море, к сестрам своим – Вихри и Вихрушки ( женские божества бури и непогоды – прим. авторов), Диви-Самодиви».

Время возникновения этих представлений о демоницах-армянках уходит своими корнями в зрелое средневековье. Дело в том, что начиная с 7 века в Малой Азии и в европейских владениях Византийской империи широкое распространение получила ересь армян-павликиан, которые исповедовали принцип дуализма – двоебожия. Согласно этому принципу, Бог, создавший мир, – это злой бог, Сатанаил, демиург, в переводе с греческого – ремесленник. Это слово армяне-павликиане использовали для уничижительного названия христианского Бога-Отца.

Вследствие этого в 746 году византийский император Константин Копроним переселил армян из Феодосиополя (ныне – Эрзерум – прим. авторов) во Фракию. В 970 году другой император Византии Иоанн Цимисхий распорядился о высылке армян-павликиан из византийских владений Малой Азии в Пловдив – первую столицу Болгарского царства. Наличие армян на Балканах в раннем средневековье и более позднюю эпоху подтверждают многочисленные греческие источники – Анна Комнина, Никифор Вотаниат, Михаил Пселл и др

Именно на этих сведениях основывалось суждение профессора А.Н. Веселовского о том, что на Балканах эти поверья укоренились после переселения туда армян-павликиан из Малой Азии. Ортодоксальные православные болгары были убеждены, что армяне-павликиане поклоняются дьяволу, и вследствие этого полагали, что их священнослужители способны повелевать демоническими силами.

Также необходимо отметить и тот факт, что в дальнейшем учение армян-павликиан было переработано ими и приспособлено к другому еретическому течению в православии – богомильству. Последователи богомильства существовали вплоть до 17 века и оказали большое влияние на становление и функционирование других ересей в христианстве.

В этом контексте необходимо отметить, что византийские императоры выселяли армян на их историческую родину. Для полноты представления читателей о событиях столь отдаленной истории этого региона отступим в прошлое.

Балканский полуостров, в частности Фракия, наряду с другими народами является также прародиной армян. На это указывают и античные авторы. Отец истории Геродот писал: «Предки армян обитали в исторической области Фракии». Профессор Санкт-Петербургского университета Николай Адонц, рассматривая перемещения армян, писал: « в VIII веке до н.э. во Фракии, на Балканах, объявились киммерийцы, Здесь они вступили в контакт с предками армян, которых увели с собой на восток — в Малую Азию». Другой известный арменовед академик Манук Абегян, разделяя позицию Адонца, подчеркивал: «Предки армян задолго до нашей эры обитали в Европе, вблизи предков греков и фракийцев. Оттуда они переправились в Малую Азию».

Вышеперечисленные мнения срезюмированы в «Истории армянского народа», изданной в 1980 г. под редакцией профессора М. Нерсисяна: «В период известных переселений «народов моря»- в XIII-XII веках до н.э.- армены проникли в Малую Азию вместе с родственными им фрако-фригийскими племенами из Балкан». Таким образом, ссылаясь на корифеев арменистики, можно аргументировано утверждать, армяне не являются автохтонами Малой Азии и мигрировали туда с Балканского полуострова, из Фракии.

На Балканах в процессе миграции индоевропейских племен произошел распад первичной греко-армянской общности. Греки осели на материковой и островной Элладе, что отражено в зеркале преданий и легенд о Троянской войне, а армяне вместе с предками других народов с Балкан мигрировали в Малую Азию. Другая часть армян осталась во Фракии, и лишь после падения Лидийского царства, в 6 веке до н.э. они также мигрировали в Малую Азию.

Необходимо подчеркнуть, что армян древнего периода ни в коем случае нельзя полностью соотносить с современными армянами, поскольку на тот момент еще давала о себе знать общность корней в виде родственных мифов и обрядов, что не наблюдается на сегодняшний день.

Сегодняшние армяне представляют собой итог длительного процесса, в течение которого в этногенезе их принимали участие многочисленные народы, что можно доказать на основе лингвистического материала, в котором корни слов восходят в глубокую древность и обнаруживают родство с другими языковыми семьями. Важным аргументом является и заключение известного ученого профессора И.Дьяконова. На основе фонетического анализа армянского языка он доказал, что «Восточная Анатолия – это не домен «блуждающих» из далекой Фракии армян. <…> Протоармянский язык мог быть только индоевропейским <…>Поскольку древнеармянский язык не родственен языкам хурритов, урартов, ясно, что он занесен сюда извне».

Таким образом, анализируя исторические и фольклорные данные, можно развенчать не только отдельные моменты современной армянской историографии об исключительности армян в культурном и историческом плане, но и саму систему подобных взглядов, которая, к сожалению, по-прежнему прогрессирует в армянском обществе и предельно затрудняет возможность обоюдовыгодного диалога.

Шелале Гасанова, Заур Мехдиев

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