Турция продолжит поддержку Палестины, даже если останется в одиночестве. Решение палестинского вопроса возможно только на двухгосударственной основе.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на первом заседании Парламентской группы в поддержку Палестины, передает ТАСС.

«Альтернативы двухгосударственному решению палестинской проблемы не существует. Палестина принадлежит палестинскому народу. Мы будем продолжать неустанную борьбу до создания независимого, суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года, даже если останемся в одиночестве», — сказал Эрдоган.

По его словам, «международная система потерпела фиаско в Газе». «Международное право стало инструментом для укрепления власти сильных мира сего, а не для установления справедливости. С прискорбием и со слезами на глазах заявляю, что, к сожалению, и исламский мир не смог выполнить то, чего от него ожидали», — отметил президент Турции.

Эрдоган также обвинил Израиль в том, что он препятствует стабилизации ситуации в Сирии и Ливане. «Удары по Сирии и Ливану демонстрируют, что администрация [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху не желает мира и спокойствия на Ближнем Востоке. Этому безумию, которое несет угрозу странам региона, необходимо как можно скорее положить конец, иначе огонь вскоре сожжет тех, кто его разжигает», — сказал турецкий лидер.

Он выразил надежду на то, что Нетаньяху рано или поздно «предстанет перед международными судами за геноцид» в секторе Газа.