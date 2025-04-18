Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился письмом администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края о правилах совершения намазов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет о призыве чиновников запретить публичное совершение намазов под угрозой штрафов.

«Это не просто бюрократическая бумага – это открытая дискриминация и правовой беспредел», – заявил Кадыров.

Он напомнил о том, что в России 30 млн мусульман.

«Президент России Владимир Путин всегда подчёркивал особое уважение к Исламу. Во время визита в Грозный он зашёл в мечеть, поцеловал Священный Коран — и этим дал чёткий сигнал: Ислам — это не угроза, это часть российской истории и культуры. Он никогда не разделял граждан по религиозному признаку и призывал к единству. Возьмите с него пример.

Я и миллионы мусульман по всей стране возмущены подобными действиями. Это подрывает межнациональное доверие и провоцирует рознь. Подобное должно пресекаться жёстко и принципиально — особенно там, где такие решения подрывают единство народов России», – подчеркнул Кадыров.