Минфин США ввел новые санкции, связанные с Ираном – в список вошли шесть физических лиц, 27 компаний и 22 судна, связанные с Ираном, Россией и другими странами. Об этом сообщает Reuters.

Меры приняты в рамках операции Economic Outcast («Экономический изгой»), которую Вашингтон проводит против источников доходов иранских властей и схем обхода американских санкций.

Отдельной частью нового пакета стали ограничения против 17 судов «теневого флота» Ирана. По данным Минфина, эти танкеры перевозили миллионы баррелей иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции на рынки Южной и Восточной Азии.

В американском ведомстве заявили, что новые меры фактически нейтрализуют подавляющую часть оставшейся сети иранского «теневого флота». Суда зарегистрированы под флагами разных государств, а связанные с ними компании работают через сложную сеть международных структур.

По словам главы Минфина Скотта Бессента, участники схем по обходу санкций не смогут избежать давления американского ведомства.

«Ни один помощник Ирана в обходе санкций не сможет избежать всей силы полномочий Минфина», — подчеркнул министр.

Помимо танкеров, под санкции попали компании, работающие в нефтяном и нефтехимическом секторах Ирана. В Вашингтоне заявили, что ограничения направлены на перекрытие каналов, которые Тегеран использует для обхода санкций и получения доходов от экспорта нефти и нефтехимической продукции.