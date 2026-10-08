Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет атаковать Иран до промежуточных выборов в США 3 ноября.

«Мы не будем атаковать Иран до проведения промежуточных выборов в США 3 ноября», – написал Трамп в Truth Social.

Американский президент заявил, что, несмотря на тяжелое экономическое и военное положение Ирана, блокада страны продолжится в полном объеме.

«Мы ведем продуктивные переговоры с Исламской Республикой Иран», – подчеркнул президент.

Он также заявил, что через Ормузский пролив сейчас проходит рекордный объем нефти – только прошлой ночью было перевезено 22 млн баррелей. При этом, как утверждает Трамп, ни один баррель не был отправлен из Ирана или направлен в Иран.