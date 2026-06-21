Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в ответ на угрозы США заявил, что Тегеран не воспринимает их всерьез, а вооруженные силы Ирана готовы дать ответ. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Неужели они не понимают, что если бы их угрозы имели какой-то эффект, они не оказались бы в сегодняшнем отчаянном положении? Мы не обращаем внимания на угрозы американцев. Им лучше следить за своими заявлениями, наши вооруженные силы готовы ответить им другим способом. Что бы они ни говорили, это мы действуем», — говорится в сообщении Галибафа.

Этим вечером делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в связи с угрозами американского президента Дональда Трампа.