В апреле 2026 года Аналитико-экспертный центр Министерства здравоохранения Азербайджана провёл проверки в общей сложности в 137 аптеках. Из них 4 проверки пришлись на Баку, ещё 133 — на аптеки в других городах и районах страны.

Сообщается, что 131 проверка была плановой, 3 — внеплановыми, ещё 3 проведены без выездной инспекции.

По итогам проверок в 34 аптеках выявлены различные нарушения.

В связи с этим составлены административные протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках Азербайджана.