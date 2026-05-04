Началась регистрация суббакалавров, желающих поступить в высшие учебные заведения. Приём электронных заявлений продлится до 2 августа 2026 года.
Как сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, подать заявление можно через «Личный кабинет» на официальном сайте структуры.
Образовательные данные загружаются автоматически из системы «Студент–выпускник». Если данные отсутствуют, после сохранения заявки в учебное заведение направляется запрос. Затем абитуриент получает SMS и подтверждает заявление.
Суббакалавры, не завершившие регистрацию в установленные сроки, к участию в конкурсе допущены не будут. Участие является бесплатным.
Для мужчин до 30 лет подтверждение заявки возможно только при наличии в системе данных о прохождении военной службы, отсрочке или освобождении от призыва.
Отметим, что суббакалавры будут участвовать в конкурсе на выбор специальностей одновременно с абитуриентами текущего года.
Точные даты объявят позже.