Началась регистрация суббакалавров, желающих поступить в высшие учебные заведения. Приём электронных заявлений продлится до 2 августа 2026 года.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, подать заявление можно через «Личный кабинет» на официальном сайте структуры.

Образовательные данные загружаются автоматически из системы «Студент–выпускник». Если данные отсутствуют, после сохранения заявки в учебное заведение направляется запрос. Затем абитуриент получает SMS и подтверждает заявление.

Суббакалавры, не завершившие регистрацию в установленные сроки, к участию в конкурсе допущены не будут. Участие является бесплатным.

Для мужчин до 30 лет подтверждение заявки возможно только при наличии в системе данных о прохождении военной службы, отсрочке или освобождении от призыва.

Отметим, что суббакалавры будут участвовать в конкурсе на выбор специальностей одновременно с абитуриентами текущего года.

Точные даты объявят позже.