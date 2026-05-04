В этом году лица, вышедшие на пенсию в 2020 году, дважды получат надбавки к выплатам. Это касается граждан, продолжающих работать после назначения им пенсии, заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, с начала года все виды трудовых пенсий уже были проиндексированы в соответствии с ростом средней заработной платы. В 2026 году индексация составила 9,3% и охватила около 1,1 млн человек. Среди них для работающих пенсионеров действует дополнительный механизм пересмотра размера начисленных им выплат. Например, если после назначения пенсии человек продолжает официально работать, его выплаты пересчитываются каждые 6 лет, с учётом накопленного пенсионного капитала.

Этот капитал формируется за счёт обязательных социальных отчислений, при этом при расчёте учитывается 90% внесённых страховых взносов. После завершения шестилетнего периода накопленная сумма делится на 72 месяца, и полученная величина добавляется к пенсии, пояснил депутат.

Таким образом, в 2026 году граждане, вышедшие на пенсию в 2020 году и продолжающие работать, сначала получили индексированную пенсию, а затем дополнительную надбавку по итогам перерасчёта.

Например, если размер пенсии составлял 800 манатов, после индексации он увеличивается на 9,3% (до 874,4 маната). Если за шесть лет был накоплен пенсионный капитал в размере 25 200 манатов, то при перерасчёте к пенсии добавляется ещё 350 манатов. В итоге общий размер выплаты может достигнуть 1 224,4 маната.

По словам депутата, чем выше официальная заработная плата и объём страховых отчислений в этот период, тем значительнее будет прибавка.