Состоялся заключительный судебный процесс по уголовному делу в отношении Реала Набиева, задержанного Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ) и обвиняемого в участии в незаконном вооружённом формировании за рубежом.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева был оглашён приговор, передает АПА.

Отметим, Реал Набиев был задержан в результате операции, проведённой Службой государственной безопасности.

Ему предъявлено обвинение по статье 12.1, 279.1 Уголовного кодекса (участие в деятельности вооружённых формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики).