Удары США и Израиля по Тегерану не повлияли на способность Ирана продолжать военные действия. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

По его словам, у Ирана было два десятилетия, чтобы проанализировать неудачи армии США на востоке и западе своих границ и сделать соответствующие выводы.

Он подчеркнул, что бомбардировки столицы не ослабили потенциал страны. По утверждению главы МИД, многоуровневая и децентрализованная система обороны позволяет Ирану самостоятельно определять, когда и каким образом завершится конфликт. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.