Власти Кипра опровергли заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что Иран запустил две ракеты в направлении острова. Позицию правительства Никосии озвучил официальный представитель республики в ранге министра Константинос Летимпиотис.

В распространенном заявлении отмечается, что информация о запуске ракет не соответствует действительности и отсутствуют какие-либо признаки угрозы для страны. Летимпиотис подчеркнул, что компетентные органы острова на постоянной основе внимательно отслеживают развитие ситуации.

Сообщение официального представителя правительства также было опубликовано в социальной сети X министром обороны Кипра Василисом Палмасом.