В ряде стран по-прежнему существуют стереотипные представления о России, включая образы «медведей в ушанках» и «людей с ружьями на улицах», заявил в интервью «РИА Новости» глава департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

По его словам, в некоторых регионах мира происходит снижение качества дипломатической работы и утрата традиций национальных дипломатических школ. Российская сторона обсуждает эти вопросы с представителями соответствующих государств, интересуясь, насколько объективно освещаются события в России.

«Интересуемся, почему до сих пор существуют стереотипы о том, что у нас по улицам ходят медведи в ушанках или мужчины с ружьями. В ответ нам озвучивают, опустив глаза: так на общем собрании решили, а я согласился», — отметил дипломат.

При этом большинство руководителей дипмиссий обладают многолетним опытом и необходимой квалификацией, подчеркнул директор департамента госпротокола.

«Стыдно», — заключил Богдашев.