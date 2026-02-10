Камчыбек Ташиев освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров — главы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Причины кадрового решения официально не уточняются.

Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначен Жумгалбек Шабданбеков. Его кандидатура будет внесена на согласование в парламент. Ранее Шабданбеков занимал пост заместителя главы комитета и руководил 9-й службой.

Отношения Ташиева и Жапарова на протяжении многих лет считались одним из самых прочных и влиятельных политических союзов в стране. Их взаимодействие началось задолго до прихода к власти: еще в начале 2010-х они выступали на одной стороне в политической борьбе и вместе проходили через уголовный эпизод 2012 года.

После событий октября 2020 года Жапаров стал президентом, а Ташиев возглавил ГКНБ, превратившись в ключевую фигуру силового блока. Он курировал наиболее громкие расследования, определял силовую политику и фактически считался одним из главных доверенных лиц президента.