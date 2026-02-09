Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Альтернативы безопасности нет. Альтернативы миру нет. Альтернативы восстановлению нашего государства нет. Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был», — сказал он.

По словам Зеленского, на этой неделе пройдут важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности. Президент добавил, что позиция Украины будет хорошо представлена как в Европе, так и в Америке.