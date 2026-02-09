Президент Армении Ваагн Хачатрян провёл встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который находится в Ереване с официальным визитом. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Хачатрян приветствовал визит американского вице-президента, отметив, что он отражает высокий уровень отношений между Арменией и США. Президент также подчеркнул важность установления мира в регионе и в этом контексте отметил роль президента США Дональда Трампа.

Стороны отметили, что взаимные визиты высокого уровня способствуют расширению сотрудничества и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.