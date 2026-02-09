Азербайджан и Словакия заключили рамочный контракт на закупку автоматических минометов CAM-120 словацкого завода ZŤS Spéciál стоимостью 210 млн евро. Об этом сообщает газета Pravda.

Первый этап предусматривает поставку 96 минометов. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что проект открывает новые направления сотрудничества с азербайджанским Минпромом и вызывает интерес и у других стран.

Контракт подписал директор ZŤS Spéciál Мирослав Шим. По данным издания, это крупнейшая сделка словацкой государственной оружейной компании.