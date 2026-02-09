Азербайджанские компании Azshield Defence и RD Smart представили на выставке World Defense Show в Эр-Рияде линейку ударных и специализированных беспилотников. Об этом сообщает украинский проект «Мілітарний».

Среди новинок RD Smart — дрон-бомбардировщик QARTAL и его разведывательная модификация QARTAL-M. Базовая версия способна нести до 3 кг боеприпасов, имеет радиус применения до 15 км, развивает скорость до 70 км/ч и может находиться в воздухе 30–40 минут. Аппарат оборудован оптико-электронной станцией с дневным и тепловизионным каналами.

Разведывательный вариант получил увеличенную дальность до 30 км и продолжительность полёта до 80 минут. Также выросли рабочая высота и скорость, а камера обеспечивает кратно большее увеличение.

В сегменте лёгких ударных БПЛА компания показала QUZGHUN с боевой частью массой 1 кг, а также модификацию QUZGHUN-Z для прямых ударов. Кроме того, была продемонстрирована линейка FPV-дронов, включая QIRGHI-S.

Azshield Defence представила семейства FPV-аппаратов Batur и высотные перехватчики BARS. В зависимости от версии они используют радиоканал или оптоволоконную связь, а дальность их применения достигает 10–15 км. Перехватчики BARS могут работать на высотах до нескольких километров и развивать очень высокую скорость.

По данным «Мілітарного», если ранее азербайджанские военные применяли адаптированные коммерческие решения, то теперь демонстрируются уже заводские образцы, рассчитанные на серийное использование в войсках.