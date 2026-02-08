Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу Украине истребителей МиГ-29 после 24 февраля 2022 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я до сих пор считаю ошибкой то, что Словакия избавилась от своих МиГов, которым тогда не было замены. Отвергаю заявления тогдашней коалиции о том, что МиГ-29 были просто кучей хлама. Если бы это было так, то ни один из них не смог бы долететь из Словакии на Украину. Ещё в качестве премьер-министра у меня была возможность лично провести полёт на МиГ-29, самолёт смог выполнить все поставленные задачи», — отметил Пеллегрини.