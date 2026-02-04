Государственный советник Казахстана Ерлан Карин заявил, что проект новой конституции страны не предполагает изменения её границ.

«Территориальная целостность нашей республики остаётся неприкосновенной и никогда не будет подвергнута изменениям. Это важно повторять, поскольку есть граждане, распространяющие мнение, будто административно-территориальная структура страны может быть изменена, — на самом деле это ложная информация и манипуляция», — отметил он.

Карин подчеркнул, что в преамбуле конституции закрепляется неприкосновенность территориальной целостности и границ государства. Кроме того, шестой пункт второй статьи основного закона прямо указывает на невозможность изменения территориальной целостности Казахстана, что делает этот вопрос недопустимым даже для обсуждения на референдуме.