Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесен в базу украинского ресурса «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ему вменяется участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины и в «информационно-пропагандистских провокациях». Ранее Инфантино заявил британскому телеканалу Sky, что ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд от международных соревнований.

После этого глава МИД Украины назвал Инфантино «моральным дегенератом».