Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесен в базу украинского ресурса «Миротворец».
Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины и в «информационно-пропагандистских провокациях». Ранее Инфантино заявил британскому телеканалу Sky, что ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд от международных соревнований.
После этого глава МИД Украины назвал Инфантино «моральным дегенератом».