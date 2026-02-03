Генеральный секретарь НАТО прибыл в Киев на фоне массированных атак России. Его визит был анонсирован заранее.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Рютте посетил народный мемориал на площади Независимости, воздав дань памяти погибшим украинским военнослужащим. Кроме того, в рамках поездки генеральный секретарь НАТО выступит в Верховной раде.

Накануне, в ночь на 3 февраля, Россия нанесла новый массированный комбинированный удар по ряду украинских регионов, включая Киев. Главной целью атак вновь стали объекты энергетической инфраструктуры, при этом в стране сохраняются сильные морозы — ниже минус 20 градусов.