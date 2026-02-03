Энергетическое перемирие фактически завершилось — Украина подверглась масштабной атаке дронов и ракет. Основной удар в начале атаки пришёлся на Киев и Харьков. В обоих городах были слышны многочисленные взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в нежилое здание и детский сад в Дарницком районе. Киевская городская военная администрация также подтвердила поражение нежилой постройки в Деснянском районе и многоэтажного дома в Шевченковском районе столицы.

В Харькове атака продолжалась несколько часов. По словам мэра города Игоря Терехова, удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждения оцениваются как серьёзные. В условиях двадцатиградусного мороза власти приняли вынужденное решение слить теплоноситель из системы теплоснабжения 820 домов, подключённых к одной из крупнейших ТЭЦ города, чтобы предотвратить замерзание сетей.

Взрывы также фиксировались в Запорожье, Днепре, Одесской области и других регионах страны. По сообщениям военных телеграм-каналов, одной из целей атаки стала подстанция 750 кВ, соединяющая Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Ранее её поражение уже называли одной из ключевых причин тяжёлой ситуации с электроснабжением столицы.

Атака продолжается. По данным мониторинговых ресурсов, Россия осуществила пуски крылатых ракет, одновременно продолжается массированная атака дронов. Одним из направлений удара стала Винницкая область.

Сообщается, что в атаке задействованы ракеты «Циркон», «Искандер-М», «Кинжал», Х-22, а также РСЗО «Торнадо-С». В воздух поднимались стратегические бомбардировщики Ту-95МС и истребители МиГ-31К. Воздушная тревога ночью была объявлена на большей части территории Украины.

Под ударами оказались ТЭЦ-6 в Харькове, Приднепровская ТЭС в Днепре, Трипольская ТЭС в Киевской области, подстанция 750 кВ «Киевская» в Макарове, Дарницкая ТЭЦ в Киеве, а также подстанции 440 кВ в Харькове и 330 кВ в Одессе.

Без электроснабжения остались Чугуев, часть Харькова и Сумской области. При температуре до −21 °C власти Харькова были вынуждены слить воду из труб теплосетей в сотнях домов, чтобы избежать катастрофического замерзания системы.