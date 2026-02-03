В опубликованных в сети материалах, известных как «файлы Эпштейна», выдвигаются тяжёлые обвинения в адрес принца Эндрю. В ряде публикаций утверждается, что он якобы был причастен к преступлениям, связанным с делом Джеффри Эпштейна.

Из файлов следует, что принц Эндрю купил ребенка у Эпштейна, изнасиловал и убил его в ходе ритуального убийства. Предполагается, что это стало причиной беспрецедентного шага Букингемского дворца. Принц Эндрю был лишен всех титулов и королевского покровительства Британии.

Официального подтверждения этим утверждениям нет.