Президент США Дональд Трамп поручил своей команде разработать план быстрой и решительной операции против Ирана без втягивания в затяжную войну. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в Белом доме и Пентагоне обсуждаются несколько сценариев — от масштабной серии ударов по объектам режима и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) до ограниченных атак по символическим целям.

Цель возможной операции — нанести Ирану ощутимый ущерб, вынудив Тегеран пойти на уступки США, отказаться от ядерных амбиций и прекратить репрессии внутри страны.

При этом ограниченный вариант действий, как отмечает WSJ, предусматривает возможность дальнейшей эскалации в случае отказа Ирана принять условия Вашингтона.