Президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пишет Tasnim News, основной темой переговоров было расширение двусторонних отношений, особенно экономических связей между двумя странами, а также стороны обсудили важные региональные и международные вопросы.

Отмечается, что ранее Кремль не анонсировал визит в Москву Лариджани.

Встреча состоялась на фоне обострения отношений между Ираном и США.