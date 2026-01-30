Президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет Tasnim News, основной темой переговоров было расширение двусторонних отношений, особенно экономических связей между двумя странами, а также стороны обсудили важные региональные и международные вопросы.
Отмечается, что ранее Кремль не анонсировал визит в Москву Лариджани.
Встреча состоялась на фоне обострения отношений между Ираном и США.