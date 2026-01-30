Житель города Алапаевск Свердловской области России — гражданин Азербайджана, получивший гражданство РФ — в 2024 и 2025 годах зарегистрировал в своей двушке на 46,6 кв.м. девять соотечественников, которые фактически там не жили. В квартире также жил арендатор с семьей и тоже был в ней зарегистрирован.

В итоге суд признал азербайджанца виновным по уголовной статье, выписал ему штраф в 200 тысяч рублей (4483 маната), обязал покрыть расходы на назначенного ему адвоката, а также конфисковал его квартиру.

«Квартира, принадлежащая подсудимому на праве собственности, использовалась им как средство совершения всех преступлений, при этом данное жилое помещение самим подсудимым для проживания не используется. В связи с указанным данная квартира подлежит конфискации путем принудительного и безвозмездного изъятия в собственность государства», — сказано в материалах суда.