Азербайджан договорился с BP о совместных шагах в сфере искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасности и цифровизации.

Об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети X.

«Мы провели встречу с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли. В ходе встречи мы обсудили развитие человеческого капитала и возможные направления сотрудничества с BP, а также совместную деятельность с AZCON Holding в логистических процессах компании», — отметил он.