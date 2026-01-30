В полицию Украины поступили массовые сообщения о минировании государственных учреждений, учебных заведений и предприятий в Киеве и ряде регионов страны, пишут украинские СМИ.

Отмечается, что правоохранительные органы проверяют все сигналы. «Подобные сообщения часто являются элементом информационной атаки, однако каждый адрес тщательно отрабатывается», — заявили в полиции Киева. К проверкам привлечены взрывотехники и кинологи.

Всего правоохранители получили более 2000 сообщений о возможном минировании в 20 областях Украины, включая Киев, Львовскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие регионы.