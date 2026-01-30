США могут столкнуться с первым в своей истории сокращением численности населения, сообщает Bloomberg.

Ранее прогнозировалось, что спад начнётся не раньше 2081 года, однако жёсткая иммиграционная политика Дональда Трампа может приблизить этот момент уже к 2026 году. Даже если сокращение не произойдёт в ближайший год, эксперты сходятся во мнении: второй срок Трампа ускоряет ситуацию, при которой миграция перестанет компенсировать падение рождаемости и рост смертности на фоне старения населения.

Чем строже становится иммиграционная политика, тем быстрее США подходят к демографическому плато или началу спада.