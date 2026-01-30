Число российских военнослужащих, погибших в боях в Украине, в последние недели резко возросло, что может затруднить для Кремля восполнение потерь без мобилизации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки европейских правительств.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что только в декабре потери российской армии составили около 35 тысяч погибших. По данным источников, рост летальности связан с более эффективным применением украинских беспилотников.

Европейские оценки указывают на изменение соотношения убитых и раненых в сторону роста числа погибших. В результате уровень потерь приблизился к возможностям набора личного состава, что, по мнению экспертов, делает дальнейшее пополнение войск без мобилизации всё более проблематичным.

Кроме того, такая динамика потерь, как отмечают источники Bloomberg, может ослабить позиции Кремля на возможных переговорах в ближайшие месяцы.