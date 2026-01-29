Российское издание «Чемпионат» коснулось небывалого успеха агдамского «Карабаха» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«В 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов азербайджанский клуб «Карабах» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:6. Несмотря на это поражение, команда достигла исторического результата для клубов СНГ в главном европейском турнире», — говорится в публикации.

«Карабах» занял 22-е место в турнирной таблице общего этапа и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов. Таким образом, азербайджанский клуб стал первым за последние 10 лет коллективом из СНГ, который вышел в плей-офф ЛЧ. Последним клубом из СНГ, достигшим этой стадии, был «Зенит», который в 2016 году дошел до 1/8 финала соревнования.

Кроме того, команда из Азербайджана впервые в истории сыграет в стыковом раунде за выход в 1/8 финала ЛЧ. Соперник «Карабаха» станет известен на жеребьевке и им станет либо ПСЖ, либо «Ньюкасл», — сообщает «Чемпионат».