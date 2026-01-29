Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 января прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин согласился не обстреливать Киев во время морозов.

«Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться», – отметил украинский лидер, выразив благодарность Трампу за обеспечение безопасности украинских городов в холодный период.

Он также подчеркнул, что деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны.